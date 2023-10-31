Жители Каширы могут получить услуги МФЦ на дому

В МБУ МФЦ городского округа Кашира на постоянной основе предоставляются услуги по выездному обслуживанию заявителей. Услуга платная, кроме случаев обращения ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, инвалидов 1, 2 групп и граждан, достигших 80-летнего возраста, не имеющих возможности самостоятельно обратиться в МФЦ.

«Мы делаем все, чтобы наши жители могли получать необходимые госуслуги более доступно. Сегодня это можно сделать не только при личном посещении МФЦ, но и воспользовавшись выездным обслуживанием. Данная услуга позволяет жителям подавать заявления не только комфортно, но и экономя свое личное время», — отметила директор МФЦ Кашира Светлана Колосова.

Получить услугу на территории муниципалитета можно, обратившись в любой офис МБУ МФЦ на ул Ленина, 2 и по ул Ильича, 61 в любой день, кроме воскресенья с 08:00 до 20:00, а также по вторникам, четвергам и субботам в микрорайоне Ожерелье, ул Пионерская, 17 с 09:00 до 17:30 (перерыв с 13:00 до 13:30).