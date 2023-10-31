Жители Каширы принимают участие во Всероссийском конкурсе «Лучший дом. Лучший двор»

Жители деревни Барабаново и поселка Богатищево городского округа Кашира подали заявки на участие во Всероссийском конкурсе лучших практик управления многоквартирными домами. Заявки поданы в номинациях «Лучший двор» и «Самый дружный дом», сообщает пресс-служба администрации округа.

Конкурс проводится в рамках реализации проекта партии «Единая Россия» и призван выявить и распространить лучшие практики управления МКД.

Поддержать земляков и соседей, которые участвуют в конкурсе, можно до 30 ноября на сайте https://moydom.er.ru/.

8 декабря по результатам народного голосования жюри объявит победителей во всех номинациях.