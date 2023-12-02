Жители Кемерова обнаружили белку в черте города, поедающую семечки

Напомним, осенью мы уже писали о том, что белки в Подмосковье совершали целые набеги на сады в поисках пищи. Таким образом, посетителями местных парков стали не только люди. Они, к слову, часто приходили на прогулки с пакетиками орехов.

Сейчас же стало известно, что в черте Кемерова местные жители запечатлели пушистого зверька на камеру. Соответствующие кадры попали на страницы в социальных сетях. К слову, прогуливалась белка по улице Терешкова.

Судя по снимкам, опубликованным в интернете, она с большим удовольствием поедает семечки, разбросанные на снегу. Одни, наверняка, посчитали это милым, а другие лишь отшутились фразами:

«У кого-то сбежала белочка, не ужились» и «у них из хвостов хорошие кисточки для рисования получаются»

Как пишет издание «Vse42.ru», пользователи сети также отметили, что ранее белки жили через дорогу в парке.