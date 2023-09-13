В Подмосковье белки совершают набеги на сады в поисках пищи

Парки Богородского городского округа стали центром притяжения не только для людей, но и для белок.

Пушистые красавицы облюбовали Волхонку, Глухово и Центральный парк в Ногинске. Местные жители часто приходят на прогулку с пакетиками орехов, чтобы угостить зверьков. Но белки в поисках съестного навещают не только парки, но и садоводческие товарищества. Здесь они собирают лесные орешки и засохшие яблоки.

Интересно, что в Ногинске недалеко от вокзала, близ Фонтанной площади даже установлен памятник рыжей красавице: бронзовый ларец, на котором восседает белка с золотыми орехами. Арт-объект подарила городу управляющая компания «Прогресс».

Ранее сообщалось, что более 88 тысяч авто проехали по трассе М-12 в первые дни после открытия.