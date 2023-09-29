Жители Кемерова стали чаще делиться кадрами, сделанными в ЗАГСе

Во время регистрации брака родственникам молодоженов трудно сдержать слезы. Иногда бывает так, что кто-то не может присутствовать в такой важный момент. Поэтому на помощь приходит интернет.

Как пишет издание «Vse42.ru», мобильная активность абонентов МегаФона во дворцах бракосочетания выросла на 26%, если брать в сравнение прошлое лето. А лидером по трафику и вовсе стал ЗАГС №1 Центрального района.

Известно, что во всех локациях Кемерова, где располагаются ЗАГСы, есть качественный и стабильный 4G-сигнал. Именно благодаря высокоскоростному интернету пользователи связи могут быстро делиться памятными снимками и вести прямые эфиры для тех, кого нет рядом. Они смогут увидеть своими глазами все трогательные моменты, которые происходят в реальном времени.