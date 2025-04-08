Жители Коломны и Озер обсудят создание культурного центра музея «Библиотека Келлера»

Этот значимый проект будет расположен в исторической усадьбе Сенницы и направлен на объединение разных поколений через призму истории региона, представленной в уникальной коллекции старинных книг и изданий. Инициатива получила поддержку Фонда президентских грантов и стала возможной благодаря энтузиазму местных жителей, стремящихся сохранить богатую историю рода графов Келлеров.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Коломна ]

«Работая над восстановлением и самого архитектурного объекта, и парка, мы обнаружили, что помимо того, что это просто красивое место и знаковое с точки зрения истории и культуры, тут достаточно важную роль сыграл образовательный проект семьи графа Келлера. В подтверждение этого мы обнаружили данные о том, что библиотека в селе Сенницы существовала по инициативе семьи Келлер», — рассказала руководитель проекта Елена Дмитриева.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Коломна ]

Ранее, главная библиотека усадьбы, формировавшаяся на протяжении многих лет, располагалась в главном доме. К сожалению, этот дом не сохранился до наших дней. После событий 1917 года книжный фонд был разделен между Зарайским художественным музеем и местными библиотеками. В настоящее время, новое образовательное и культурное пространство будет создано на территории, где раньше располагалась сельская библиотека, утраченная в результате пожара.

12 апреля все заинтересованные лица приглашаются на открытую встречу, посвященную старту реализации нового проекта, где можно поделиться своими идеями и предложениями относительно будущего музея.

Встреча состоится: 12 апреля (суббота) в 10:00.

Место проведения: ресторан «Зеленый Дятел».