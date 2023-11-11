Жители Коломны публикуют момент поражения российской ПВО вражеского дрона над городом

В подмосковной Коломне в ночь на субботу, 11 ноября, силами российской ПВО был сбит атаковавший конструкторское бюро машиностроения украинский ударный дрон.

К настоящему времени ПВО сбит минимум один беспилотник. Жители Коломны публикуют в соцсетях фото и видео произошедшего.

Фото: [ соцсети ]

Информации о повреждениях на земле и пострадавших пока не приводится. Минобороны РФ произошедшее не прокомментировало.