Жители Крайнего Севера мерзнут на остановках: почему «теплые» павильоны остаются ледяными

Жители Ноябрьска столкнулись с системной проблемой организации пассажирского сервиса — наступление зимних морозов обнажило отсутствие функционирующих утепленных остановок в ключевых точках города. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Особое недоумение у горожан вызывает центральная улица Советская, где после недавнего ремонта так и не появились обещанные павильоны, вынуждая людей ожидать транспорт под открытым небом при температурах, достигающих -30°C. Зайти рядом погреться там также некуда.

Парадоксальная ситуация сложилась в районе Оболонь — формально павильон существует, но остается отключенным от системы отопления, превращаясь в ледяной саркофаг.

На улице Ленина у Музейного центра пассажиры адаптировались к отсутствию лавочек, используя для сидения буквы арт-объекта. Для маломобильных граждан, таких как муж жительницы Лидии Демченко, имеющего инвалидность, десятиминутное ожидание становится серьезным испытанием.

В соцсетях администрация города сообщает о проводимых проверках и частичном восстановлении теплоснабжения, однако масштаб проблемы пока превышает текущие темпы реагирования.

Единственным конкретным решением пока стала установка павильонов на Советской улице, запланированная на конец ноября. Власти рекомендуют горожанам использовать мобильные приложения для точного определения времени прибытия транспорта, что, однако, не решает проблему физического комфорта во время ожидания.

