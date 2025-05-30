Жители Красноармейска смогут оценить реконструкцию лесопарковой зоны «Банный лес» уже в середине лета
Фото: [Дмитрий Кульков]
Депутаты окружного Совета депутатов, от партии «Единая Россия», осуществили контроль за ходом благоустройства территории «Банного леса», расположенной в Красноармейске.
На объекте депутаты пообщались с представителем компании-подрядчика, который предоставил отчет о текущем состоянии дел. В настоящий момент ведутся интенсивные работы по подготовке почвы под павильон проката, и уже через неделю планируется начать установку свай. Помимо этого, рабочие занимаются созданием пешеходных троп, которые сделают прогулки по лесопарковой зоне более удобными и доступными для всех.
В скором времени на территории «Банного леса» будет установлено современное уличное освещение, что существенно улучшит безопасность и создаст более приятную атмосферу в темное время суток. Проект предусматривает создание 15 различных зон, предназначенных для отдыха, занятий спортом и организации досуга для жителей города. Завершение всех этапов работ запланировано на третий квартал этого года, что позволит жителям Красноармейска оценить обновленную зону отдыха уже в летний период.
«Улучшение таких важных мест отдыха, как «Банный лес», является одним из наших главных направлений в рамках партийного проекта «Городская среда». Мы довольны тем, что работы продвигаются согласно установленному плану. Вскоре жители Красноармейска получат замечательное, современное место для активного времяпрепровождения, спокойных прогулок и занятий спортом. Мы будем постоянно следить за реализацией этого проекта, чтобы обеспечить его высокое качество и соблюдение сроков», — сказал Дмитрий Кульков.