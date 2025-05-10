Жители Кузнечиков развесили более 60 флагов городов-героев на балконах

Жители подольского микрорайона Кузнечики напомнили о доброй традиции и разместили более 60 флагов городов-героев и воинской славы на своих балконах. Об этом сообщила администрация городского округа.

Акция, приуроченная к 80-летия победы в Великой Отечественной войне (ВОВ), прошла на улице Генерала Смирнова, 11. Особенно торжественно выглядел верхний этаж, где возвысилась копия Знамени Победы, ставшая 61-м флагом.

Неподалеку от микрорайона также расположен Сад камней Памяти и Славы, в котором размещены многотонные каменные исполины, символизирующие города-герои. В 2025 году к этим камням добавили камни из Мелитополя и Мариуполя, и теперь их общее число достигло 60.

Кроме того, в рамках празднования Дня Великой Победы активисты микрорайона организовали для детей и подростков викторину «Победа», участникам которой вручили именные имбирные пряники с изображением героических городов и символами славы.

Ранее сообщалось, что подольские коллективы выступили в военном госпитале в честь Дня Победы.