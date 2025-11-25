Жители Ленинского округа узнали о планах строительства новых школ и поликлиник на форуме

В рамках окружного форума «Единой России», состоявшегося в городском округе Люберцы, глава Ленинского муниципального образования Станислав Каторов представил отчет о реализации ключевых инфраструктурных проектов за текущий период. Мероприятие объединило более 600 представителей общественности и сторонников политической партии.

В своем выступлении Каторов сообщил о вводе в эксплуатацию четырех общеобразовательных школ и трех детских садов на территории округа. Также он отметил завершение строительства двух поликлиник и женской консультации в жилом комплексе «Зеленые Аллеи». В сфере дорожного хозяйства было отремонтировано 26 участков автомобильных дорог общей протяженностью 16 километров.

Отдельное внимание в докладе было уделено вопросам поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Как сообщил депутат Государственной Думы Роман Терюшков, в муниципалитетах осуществляется системная работа по социальной адаптации ветеранов и доставке гуманитарных грузов.

«Партия «Единая Россия» взяла на себя роль движущей силы всей системы поддержки участников СВО и их семей в Ленинском городском округе. Руководитель Ассоциации ветеранов СВО Ленинского округа Дмитрий Белитский предоставил статистические данные: с 2022 года сопровождение получают более 1200 семей военнослужащих. Меры поддержки включают компенсацию 50% расходов на жилищно-коммунальные услуги, содействие в трудоустройстве и организацию психологической помощи.

Планы развития муниципального образования на следующий год предусматривают продолжение программ строительства социальных объектов, ремонта дорожной сети и благоустройства общественных пространств. Приоритетом остается реализация мероприятий в сфере патриотического воспитания и поддержки семей мобилизованных граждан.