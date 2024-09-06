Жители Люберец сдали свыше 90 литров крови для бойцов СВО в рамках донорской акции

Свыше девяносто трех литров крови сдали для бойцов СВО жители Люберец во время очередной донорской акции, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В этот раз донорами пожелали стать более 240 человек, но кровь сдали только 208 из них, тридцать четыре человека получили медотвод.

Донорскую акцию провел Центральный военный клинический госпиталь имени А. А. Вишневского совместно с администрацией округа. Кровь принимали во дворце спорта «Триумф».

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