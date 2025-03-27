Жители Луховиц активно поддержали сбор помощи для участников СВО от фонда «Башня»

Инициативу поддержали представители окружной администрации, местного отделения «Единой России» и общественной организации «Молодая Гвардия», представители предприятий и учреждений, меценаты и предприниматели, организации жилищно-коммунального комплекса.

В состав гуманитарной помощи вошли два автомобиля УАЗ, генераторы, оптические прицелы и квадрокоптеры. Груз дополнили средства для борьбы с вражескими беспилотными летательными аппаратами, инструменты, видеокамеры, колеса, автозапчасти и другие вещи. Собрано много продуктов питания: овощи, сало, соленья, газировка. Самая «трогательная» часть груза — письма от детей со словами благодарности и поддержки, обереги, которые ребята сделали сами.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Луховицы ]

«Отправляем два УАЗика. Ребята с опытом подсказали, как оборудовать технику, так что машины уже специально проварены для установки ПЗРК, подготовлены к боевым условиям. Здесь и дроны, и «мавики». Раз мы в Луховицах, то ребятам на фронте поставляем наши знаменитые огурцы. Еще отправляем более 200 кг сала, газированную воду, предметы быта, РЭБы «Капюшон». Груз серьезный», — сказал глава муниципального округа Луховицы, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Тимохин.

Он поблагодарил каждого, кто участвовал в сборе гуманитарной помощи, кто своими благими делами, такими как плетение маскировочных сетей и изготовление окопных свечей, приближает Победу над врагом. При этом Сергей Тимохин отметил, что луховичане ведут эту работу не от случая к случаю, а постоянно.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Луховицы ]

Директор благотворительного фонда «Башня» Олег Даниленко сообщил, что гуманитарная помощь будет направлена в 13 боевых подразделений, которые выполняют боевые задачи на новых территориях России.

«Фонд работает только по прямым запросам командиров армейских подразделений, мы лично передаем им грузы на фронте. Кроме того, благотворительная организация помогает восстанавливать и развивать медицинские учреждения в новых регионах России. Примеры: Мелитопольский онкологический диспансер и больница № 2 в Горловке. С начала СВО мы совершили 24 гуманитарные миссии, собрали 127 млн руб. для нужд бойцов», — сказал Олег Даниленко.

Отдельно фонд «Башня» собирает неисправные и старые гироскутеры, моноколеса и электросамокаты. В Луховицах этот сбор поддержали школьники и учащиеся техникумов. Как подчеркнул Олег Даниленко, сломанные вещи, которые без дела пылятся на полках, идут на создание роботов-саперов, роботов-минёров и роботов-камикадзе.

«Эти вещи обретают вторую жизнь. Аккумуляторные батареи, колеса, электроника используются для изготовления роботов. «Кулибиных» много на фронте среди мобилизованных. Они придумывают уникальные вещи», — подчеркнул Олег Даниленко.

Гуманитарный груз повезли на фронт на пяти машинах. Евгений Коновалов из Королева записался в число водителей-волонтеров. Он впервые отправляется в зону спецоперации.

«Не хочу оставаться в стороне. У моей сестры еще и муж воюет. Он попал под одну из первых мобилизаций, был ранен, вылечился и снова пошел на фронт. Хочу помочь, сделать так, чтобы ребятам там было хорошо», — поделился Евгений.

На этот раз фонд «Башня» при поддержке жителей Луховиц и других жителей Подмосковья собрал 7,5 тонн гуманитарной помощи. Волонтеры уже доставили груз в зону СВО.