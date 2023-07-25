Жители микрорайона «Троицкая слобода» в Сергиевом Посаде пожаловались на отсутствие общественного транспорта

Жители микрорайона «Троицкая слобода» в Сергиевом Посаде этим летом остались без общественного транспорта. Об этом сообщает интернет-издание «Сергиевские ведомости».

По данным издания, граждане обвинили в этом подрядчиков и чиновники, которые не провели ремонт дорожного полотна. Единственный километр дороги, по которой должны были следовать маршруты из микрорайона в город, планировали отремонтировать в июне, однако, этого не произошло.

Сейчас граждан просят подождать с ремонтом до конца августа. Пока жители микрорайона вынуждены передвигаться пешком до остановки, расположенной на достаточно дальнем расстоянии, или на такси.