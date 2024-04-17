Жители Московской области могут обращаться на номер 122 по вопросам паводка

Общество

Фото: [Unsplash]

Жители Подмосковья теперь могут получить информацию о видах помощи при введении чрезвычайной ситуации в связи с паводком по единому номеру 122, для этого в меню единого контакт-центр добавили кнопку «7». Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Это облегчит получение актуальной информации и консультаций о предоставляемой помощи жителям области, избавит их от необходимости искать дополнительные контакты и делать лишние звонки», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

В ведомстве уточнили, что жители смогут задать оператору центра все интересующие их вопросы о паводке, например, о возможной компенсации для пострадавших от паводков. Звонки принимаются ежедневно с 8:00 до 20:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.

Актуально
Подмосковье
Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области
Министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области