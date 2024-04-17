Жители Московской области могут обращаться на номер 122 по вопросам паводка

Жители Подмосковья теперь могут получить информацию о видах помощи при введении чрезвычайной ситуации в связи с паводком по единому номеру 122, для этого в меню единого контакт-центр добавили кнопку «7». Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.