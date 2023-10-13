Жители Московской области могут выбрать кружок через портал «Дома культуры в Подмосковье»

«Чтобы записаться в кружок или на мероприятие, нужно просто зайти на сайт, выбрать то, что интересно, и отправить заявку. В случае ее одобрения на электронную почту поступит уведомление с приглашением на занятия», — уточнил директор ИТ-компании «МАКСИМУМ» Александр Степанов.