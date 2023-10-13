Жители Московской области могут выбрать кружок через портал «Дома культуры в Подмосковье»
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Жители Московской области могут подобрать подходящий кружок через единый портал «Дома культуры в Подмосковье», в этом году занятия посещают более 240 тысяч человек. Об этом сообщили в областном Мингосуправления.
«Чтобы записаться в кружок или на мероприятие, нужно просто зайти на сайт, выбрать то, что интересно, и отправить заявку. В случае ее одобрения на электронную почту поступит уведомление с приглашением на занятия», — уточнил директор ИТ-компании «МАКСИМУМ» Александр Степанов.
На портале размещены более 12 тысяч кружков. В ведомстве уточнили, что на площадке также есть информация о домах культуры и о предстоящих событиях. Наибольшее число занятий доступны в Одинцово, Раменском и Сергиево-Посадском округах.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что лучшие спортшколы региона получат гранты.