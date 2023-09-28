Жители Московской области смогут посетить выставку «Россия»

Жители Московской области смогут посетить Международную выставку-форум «Россия», которая пройдет в столице на территории ВДНХ в ноябре. Об этом сообщили в пресс-службе областного Правительства со ссылкой на АНО «Дирекция выставки достижений «Россия». Указ об этом подписал президент России Владимир Путин.