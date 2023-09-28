Жители Московской области смогут посетить выставку «Россия»
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Жители Московской области смогут посетить Международную выставку-форум «Россия», которая пройдет в столице на территории ВДНХ в ноябре. Об этом сообщили в пресс-службе областного Правительства со ссылкой на АНО «Дирекция выставки достижений «Россия». Указ об этом подписал президент России Владимир Путин.
В мероприятии примут участие разные регионы России, в том числе, федеральные органы исполнительной власти, а также корпорации и делегации зарубежных стран. На нем продемонстрируют достижения страны в разных отраслях экономики. Например, в области промышленности, энергетики, транспорта. Посетителей ждет развлекательная, образовательная и деловая программы.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что лучшие спортшколы региона получат гранты.