Жители Московской области смогут проверить свое здоровье в парках региона

Жители Подмосковья смогут проверить свое здоровье в парках региона в предстоящие выходные, акция пройдет в 33 городских округах, в том числе, Истре, Кашире, Люберцах, Луховицах и других. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Акция «Проверь свое здоровье в парке» стартовала в 2022 году и оказалась очень востребованной. Так, в прошлом году профосмотры на свежем воздухе прошли почти восемь тысяч человек. Поэтому мы приняли решение о ее возобновлении», — рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

По его словам, для пациентов будут доступны антропометрия, измерение артериального и внутриглазного давления. При необходимости их направят в поликлинику, где они смогут пройти более углубленное обследование. В ведомстве уточнили, что с собой нужно взять паспорт и полис ОМС, результаты обследования придут в личный кабинет пациента на портале «Здоровье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.