Жители Московской области смогут проверить свое здоровье в парках

В предстоящие выходные жители Подмосковья смогут вновь проверить свое здоровье в 33 парках региона, в том числе в Коломне, Видном, Наро-Фоминске, Подольске, Мытищах и других. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«В прошлые выходные в Подмосковье снова стартовала акция «Проверь свое здоровье в парке». Жители Московской области могут объединить прогулку с заботой о себе», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

По его словам, жители смогут получить консультацию врачей, а также пройти диагностику на свежем воздухе. В случае необходимости их могут направить в поликлинику на более углубленное обследования. Чтобы пройти профосмотр, нужно взять с собой паспорт и полис ОМС. Ознакомиться с результатами обследования можно будет в личном кабинете на портале «Здоровье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.