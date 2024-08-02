Жители Московской области вновь смогут проверить свое здоровье в парках

«Мы продолжаем проводить акцию «Проверь свое здоровье в парке». Мы видим, что она пользуется спросом у наших жителей, так как это отличная возможность позаботиться о себе, а также провести время с семьей на свежем воздухе», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.