Жители Московской области вновь смогут проверить свое здоровье в парках
Фото: [Пресс-служба Минздрава МО]
В предстоящие выходные жители Подмосковья снова смогут проверить свое здоровье, выездные бригады врачей будут работать в 34 округах, в том числе, в Дзержинском, Лобне, Рузе и других. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Мы продолжаем проводить акцию «Проверь свое здоровье в парке». Мы видим, что она пользуется спросом у наших жителей, так как это отличная возможность позаботиться о себе, а также провести время с семьей на свежем воздухе», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
После прохождения осмотра пациентов могут направить в поликлинику на более углубленное обследование. С собой для прохождения профосмотра нужно взять паспорт и полис ОМС. С результатами можно будет ознакомиться на портале «Здоровье».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.