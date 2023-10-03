Жители Москвы собрали больше 16 000 книг для читателей из новых территорий РФ

Для того, чтобы тоже поучаствовать в такой акции, нужно выбрать книгу, которая находится в хорошем состоянии. Подойдет научная, учебная, а также художественная литература отечественных авторов, ориентированная как на взрослых, так и на детей. Об этом пишет ТАСС .

Стало известно, что за прошедший месяц Московским отделением Российского движения детей и молодежи «Движения первых» было собрано более шестнадцати тысяч книг. Все они отправились к жителям новых территорий России – читателям из Запорожской и Херсонской областей, а также в Донецкую и Луганскую Народные Республики.

Кроме того, сбор книг еще продолжается, ведь литература никогда не потеряет своей актуальности. Именно поэтому участие в акции может принять любой желающий. Уточняется, что будущего читателя новой книги можно порадовать, вложив меж страниц приятное пожелание, написанное на отдельном листе.