Жители Можайского округа берегут 300-летний уникальный дуб

В Можайском округе много достопримечательностей, но одна из самых любимых – 17-метровый дуб у деревни Захарьино, которому по самым скромным оценкам уже 300 лет.

Дерево это по истине историческое. Его упоминают в документах 1767 года, где сказано, что растет дерево «во владении коллежского асессора Ивана Федоровича Неелова».

Благодаря своим природным и историческим корням дуб признан памятником живой природы и внесен в Национальный реестр старовозрастных деревьев России в 2019 году.

«Дуб черешчатый растет уже более 3 веков. В настоящее время высота дерева 17 метров и в диаметре ствол около 4-х» - утонила представитель Лесной охраны Наталья Румянцева.

Кстати, жители округа стараются беречь дерево и всячески его охраняют. Люди ухаживают и з дубом, и за территорий вокруг.

Отметим, что дуб, согласно народным традициям, является символом силы, мудрости и долголетия, а также служит памятником и символом исторической преемственности и наследия.