Жители Можайского округа выбирают вариант благоустройства своего двора. До этого этапа администрацией была проделана большая работа. Сначала в январе глава Денис Мордвинцев встретился с горожанами. Жители подняли вопрос о замене покрытия на детской площадке. В приоритете была безопасность покрытия территории игровой зоны.

Для реализации плана были приглашены специалисты, которые изучили схему расположения инженерных сетей на территории.

«По современным стандартам под детской игровой площадкой не должно находиться инженерных коммуникаций, поэтому брали время для уточнения схем расположения сетей. В связи с фактом их прохождения на участке под детской площадкой устройство специализированного покрытия на этой территории запрещено. Мои коллеги составили примеры благоустройства игровой зоны для решения данного вопроса, их мы обсудили с жителями», — прокомментировал ситуацию Глава Можайского округа Денис Мордвинцев.

На основе имеющихся данных были предложены четыре варианта благоустройства площадки, каждый из которых детально изучен и с точки зрения безопасности, и с позиции возможности реализации плана. Сотрудники администрации Можайского округа передали жителям схемы в распечатанном виде. Глава округа понимает, что горожанам требуется время для выбора. Когда они будут готовы сообщить свое коллективное решение, администрация приступит к следующему этапу работ.

Во время встречи с горожанами глава Денис Мордвинцев ответил на все интересующие людей вопросы, которые накопились с момента предыдущей встречи и касаются не только замены покрытия на детской площадке.