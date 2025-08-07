Жители Мытищ могут сообщать о незаконном сбросе мусора через мобильное приложение
Фото: [Пресс-служба городского округа Мытищи]
В Московской области продолжается активная борьба с нелегальным размещением отходов.
За подобные действия предусмотрены административные санкции, как правило, в виде денежных штрафов. Размеры этих штрафов могут достигать значительных сумм – от 70 000 до 200 000 рублей.
Для помощи в обнаружении и привлечении к ответственности лиц, осуществляющих несанкционированный выброс отходов из транспортных средств, жители могут использовать мобильное приложение «Добродел» и его функцию «Народный инспектор». Об этом заявили представители Министерства по вопросам благоустройства территорий и жилищного надзора Московской области.
Для фиксации нарушения необходимо выполнить следующие действия:
—Установите приложение «Добродел» на ваш смартфон.
—Зарегистрируйтесь в приложении, используя портал государственных услуг.
—Перейдите в раздел, обозначенный как «Народный инспектор».
—Выберите категорию нарушения – «несанкционированный сброс отходов из автомобиля».
—Запишите видео, на котором четко видно момент выбрасывания мусора на землю, с хорошо различимым государственным номером автомобиля.
—Укажите номерной знак транспортного средства.
—Оставьте комментарий, в котором подробно опишите местоположение происшествия и укажите любые дополнительные сведения.
—Отправьте собранные материалы на рассмотрение.
После получения информации специалисты проведут проверку. В случае подтверждения факта правонарушения, виновные лица понесут ответственность в соответствии с действующим законодательством.