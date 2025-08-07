Жители Мытищ могут сообщать о незаконном сбросе мусора через мобильное приложение

За подобные действия предусмотрены административные санкции, как правило, в виде денежных штрафов. Размеры этих штрафов могут достигать значительных сумм – от 70 000 до 200 000 рублей.

Для помощи в обнаружении и привлечении к ответственности лиц, осуществляющих несанкционированный выброс отходов из транспортных средств, жители могут использовать мобильное приложение «Добродел» и его функцию «Народный инспектор». Об этом заявили представители Министерства по вопросам благоустройства территорий и жилищного надзора Московской области.

Для фиксации нарушения необходимо выполнить следующие действия:

—Установите приложение «Добродел» на ваш смартфон.

—Зарегистрируйтесь в приложении, используя портал государственных услуг.

—Перейдите в раздел, обозначенный как «Народный инспектор».

—Выберите категорию нарушения – «несанкционированный сброс отходов из автомобиля».

—Запишите видео, на котором четко видно момент выбрасывания мусора на землю, с хорошо различимым государственным номером автомобиля.

—Укажите номерной знак транспортного средства.

—Оставьте комментарий, в котором подробно опишите местоположение происшествия и укажите любые дополнительные сведения.

—Отправьте собранные материалы на рассмотрение.

После получения информации специалисты проведут проверку. В случае подтверждения факта правонарушения, виновные лица понесут ответственность в соответствии с действующим законодательством.