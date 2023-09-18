Жители Мытищ собирают книги и канцелярию для детей Донбасса

Так, управление образования вместе с образовательными учреждениями и активными общественниками передали в пункт сбора для детей из новоприсоединенных территорий необходимые для школы канцелярские товары, в том числе и методические пособия для развития детей. Также в пункты сбора жители подмосковных Мытищ передавали вещи для участников специальной военной операции.

Принять участие в акции может любой желающий до начала октября. В пункты сбора можно принести не только канцелярию или пособия для школы, но и любимые художественные произведения. Акцию поддерживает фонд «От сердца к сердцу», неравнодушные могут принести помощь на Юбилейную улицу, дом 27 до 1-го октября.