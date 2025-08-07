Жители Нагорного в Мытищах обсудили на работу УК

В мытищинском поселке Нагорное прошла встреча, посвященная обсуждению проблем, связанных с деятельностью управляющей компании ООО «УК Премьер», с участием жителей жилого комплекса «Датский квартал».

Заместитель главы городского округа Мытищи, Александр Хаюров, провел встречу с жильцами домов, расположенных на улице Полковника Романова в поселке Нагорное. В мероприятии также присутствовали представители Министерства по содержанию территорий и государственного жилищного надзора Московской области, специалисты из управления жилищно-коммунального хозяйства, представители управляющей организации и депутат Совета депутатов г.о. Мытищи, Олег Галайда.

«Главные претензии, высказанные жителями, были связаны с медленной реакцией управляющей компании на поступающие обращения и срывом сроков их решения. Среди наиболее острых вопросов: необходимость обновления площадок для сбора мусора, систематические засоры канализационно-насосной станции, проведение ремонта лифтов, замена тротуарной плитки и другие насущные нужды», – констатировал Александр Хаюров.

Все озвученные замечания были тщательно задокументированы в протоколе, и каждый вопрос взят под личный контроль для последующего отслеживания ситуации. Жителям предоставят план-график выполнения работ, где будут четко обозначены сроки, установленные для управляющей компании.