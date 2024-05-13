Жители Наро-Фоминска инициировали праздничный автопробег и посетили выставку военной техники

В Наро-Фоминске состоялся праздничный автопробег, приуроченный 79-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. После мероприятия в городе прошли различные памятные акции и концерт.

В автопробеге приняли участие более 50 автомобилей, которые проехали по улицам города. Участники акции поднимали горожанам настроение, громкими сигналами напоминая о величии данного праздника.

«Сегодня намного больше машин, причем мы, в силу безопасности не заливали объявления в соцсети, а сработало замечательное народное радио. И встречаем Победу с солнышком, снегом, тучками, по-разному погода встречала, но, главное, мы создали праздничное настроение нашим жителям», — сказала директор молодежного комплексного центра Рената Демидова.

Горожане также возлагали цветы к Вечному огню и Могиле Неизвестного Солдата. Многие жители пришли на площадь Победы, где в память о павших воинах у стелы «Город воинской славы» прошел митинг.

На Молодежной площади состоялась выставка военной техники, в рамках которой гостям мероприятия продемонстрировали также и образцы современного вооружения. В Центральном доме культуры «Звезда» прошел концерт, в рамах которого творческие номера подарили гостям мероприятия участники ансамбля русской музыки и танца «Садко».

Акция «Огни памяти» стала завершающим этапом мероприятия. На красном бумажном кораблике закрепили сотни зажженных свечей, которые отправили в плавание по реке Наре.

Многочисленные мероприятия были организованы таким образом, чтобы все жители могли успеть принять в них участие.