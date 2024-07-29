Жители Наро-Фоминска почтили память детей – жертв войны на Донбассе

Эта траурная дата, 27 июля, была установлена еще несколько лет назад. Она напоминает нам о трагичных событиях, произошедших в 2014 году. Тогда от нападения украинских войск погибли 22 человека, в том числе – и самые маленькие жители Горловки. А всего от действий ВСУ умерли более 300 детей Донбасса.

В 2014 году среди жертв массированной атаки оказалась молодая мама с малышкой – 23-летняя Кристина Жук и ее 10-месяная дочка Кира. Их фотография надолго запомнилась каждому, кто ее хоть раз увидел. Женщину, до конца защищавшей девочку, даже назвали «Горловской Мадонной».

И вот, спустя ровно десять лет, жители Наро-Фоминского городского округа собрались на улице Калинина у памятника «Дети Донбасса – дети России». Так, на монументе появились цветы и игрушки, возложенные горожанами, общественниками, волонтерами, активистами «Юнармии» и «Движения первых», а также представителями депутатского корпуса и администрации.

Среди участников всенародной акции памяти можно было заметить Геннадия Пензова, Наталью Трофимову и Анну Тюрюмину – они тоже почтили память погибших ангелов минутой молчания, которая будет вечно жить в сердцах народа.

К слову, рядом с монументом «Дети Донбасса – дети России», установленным в Наро-Фоминске прошлым летом, есть Аллея памяти. Здесь школьники и студенты высадили 25 саженцев кустов сирени в рамках акции «День добрых дел». У памятника тоже возложено много цветов – их приносят неравнодушные к трагедии люди.