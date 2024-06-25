Жители Наро-Фоминска создали вишневый сад на литературной встрече «Прогулка с Чеховым»

Литературная, яркая и тематическая встреча, посвященная русскому классику Антону Павловичу Чехову, прошла в Наро-Фоминске. Жители смогли примерить на себя образы XIX и XX веков, поучаствовать во множестве мероприятий и окунуться в настоящую атмосферу времен любимого писателя. Вечер получился развлекательным, познавательным и насыщенным на события.

Все на празднике литературы отсылало к произведениям и биографии Чехова. Провели благотворительную выставку собак «Каштанка», напоминая о любимом питомце писателя, высадили вишневые деревья, вспомнили творчество Антона Павловича, а также провели время на веселых мероприятиях. Для гостей работали аттракционы, мастер-классы, художественные выставки, тематические показы кино и анимационных фильмов по чеховским сюжетам. Сразу две площадки показывали представления. Первая в рамках фестиваля «Примеряя Пенсне» включила в себя театральные постановки по Чехову, вторая — создавала музыкальное настроение. Были песни и выступления танцевальных коллективов.

Гости вечера также смогли представить свои велосипеды и побороться за звание самого красивого «двухколесного друга». Состоялся велопробег со сладкими подарками.

Литературная встреча прошла насыщенно и ярко. Вишневый сад, который высадили в парке, теперь будет служить напоминанием о вечере и вдохновлять жителей. Деревья высаживали все желающие, среди которых был и депутат Совета депутатов Игорь Павицкий. От общественных организаций округа дерево посадила Тихонова Ольга Павловна, Заслуженный работник культуры РФ и председатель комиссии по культуре Общественной палаты округа.