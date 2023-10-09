Жители Нефтеюганска ассоциируют город с нефтью и морозом

У каждого города, помимо достопримечательностей, есть свои слова, с которыми он ассоциируется. Так стало известно, при упоминании каких слов у людей возникает в голове образ Нефтеюганска.

Это удалось понять благодаря проведенному опросу среди местных. Эльвира Бугай, являясь главой города, подвела его итоги. Как оказалось, жители Нефтеюганска ассоциируют город со словами нефть, река, компактность, дом и др. Об этом Бугай рассказала на странице в социальных сетях.

Одно дело сделано. Теперь пришло время сформировать визуальный макет символа города. В этом тоже могут принять участие местные жители. Предложения принимаются до 20 октября. К этому времени можно придумать цветные или же черно-белые эскизы, как пишет ugra-news.ru.