Жители Нижегородской области сэкономили 30 млн рублей на поездках осенью

Проезд в общественном транспорте жителям Нижегородской области с сентября по ноябрь позволил сэкономить 30 млн рублей. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу платежной системы «Мир».

Отмечается, что выгода каждой поездки, которая была оплачена посредством карты «Мир», составила восемь рублей.

Уточняется, что данная скидка будет действовать до конца года во всех видах транспорта региона, включая канатную дорогу.