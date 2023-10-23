Жители Ноябрьска получают фейковые сообщения от сотрудниц горадминистрации

Мошенники создали страницы в социальных сетях, которые якобы принадлежат чиновницам ЯНАО. Власти нефтяной столицы округа уже предупредили жителей Ноябрьска о сообщениях, которые поступают с фейковых аккаунтов в мессенджерах.

Как выяснилось, сообщения от сетевых аферистов уже успели получить представители ноябрьских органов. Мошенники представились Юлией Смирновой, которая занимает должность замглавы городской администрации. Также фейковую рассылку организовали от имени Елены Калиной, которая является начальником городского управления социальной защиты.

В связи с этим власти города настоятельно просят местных жителей оставаться бдительными и проверять информацию на достоверность. Об этом также пишет интернет-издание «Ямал-Медиа».