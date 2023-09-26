Жители Нового Орлеана могут остаться без питьевой воды

В ближайшие недели вода из Миссисипи может стать непригодной для употребления, так как вверх по реке начинает проникать соленая вода из Мексиканского залива. В этом случае могут остаться без питьевой воды около миллиона жителей из агломерации Нового Орлеана.

Предполагается, что соленая вода может достичь водозаборных сооружений к середине октября.

Летом жителям небольшого городка Плакемин к югу от Нового Орлена уже приходилось пользоваться исключительно бутилированной водой.

Устье реки Миссисипи расположено значительно ниже уровня моря, поэтому часть соленой воды из Мексиканского залива естественным образом проникает вглубь материка. В обычное время приток воды в нижнем течении реки достаточно мощный, чтобы сдерживать наступление соленой воды. Сильная засуха привела к тому, что уровень воды в Миссисипи упал до одного из самых низких значений за последние десятилетия.