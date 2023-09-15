Жители Новокузнецка испугались установленных железных крестов в своем микрорайоне

Действительно, можно предположить, что происходит что-то неладное. Однако все оказалось гораздо прозаичнее, о чем пишет издание «Vse42.ru» , прикрепляя фото с одним из крестов.

Жительница микрорайона в Новокузнецке поделилась в социальных сетях довольно пугающим снимком, на котором видно установленный в землю и залитый бетоном железный крест.

Другие местные тоже забили тревогу. Ведь установка, по словам очевидицы, произошла уже в темное время суток, что начинает пугать еще больше. Кто-то же просто посмеялся над увиденным. И, как оказалось, эти люди были правы в том, что здесь нет ничего жуткого.

Как выяснилось, эти кресты предназначались для дальнейшей установки табличек, запрещающих выгул собак.