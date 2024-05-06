Жители одного из столичных домов жалуются на соседа, запершего в квартире 20 кошек

Жители одного из многоквартирных домов на севере столицы возмущены поведением соседа, в квартире которого взаперти сидят 20 кошек-бобтейлов. Об этом сообщает Life.ru .

Уточняется, что они по несколько дней проводят без пищи, а хозяин жилья приходит домой раз или два в неделю.

Отмечается, что квартира в доме на Алтуфьевском шоссе досталась нынешнему владельцу от умершей хозяйки 30 породистых кошек. Он запер их в небольшом коридоре, перекрыв им входы в другие помещения квартиры. На самом деле мужчина хотел обогатиться на кошках и публиковал в Сети объявления о продаже, однако дело не почему-то не пошло.

Добавляется, что беспокойство соседей вызвал громкий мяучий хор и вонь из квартиры. Около месяца назад девушка владельца жилья уговорила его отдать 16 котов.

По словам соседей, мужчина ведет себя странно и говорит, что с ним беседует «кошачий бог», и отказывается расставаться с питомцами.