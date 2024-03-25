Жители округа Чехов присоединились к Всероссийской акции «Свеча памяти»

Глава городского округа Чехов Михаил Собакин поблагодарил всех жителей, которые в воскресенье, 24 марта, присоединились к Всероссийской акции «Свеча памяти».

Тысячи свечей превратились в горящую надпись: «Красногорск. 22.03.2024. Скорбим». Неравнодушные жители округа, осознавая важность единства в этот сложный для всей страны период, приходили к памятному мемориалу со свечами, мягкими игрушками и цветами. Люди разных возрастов молились. Не всем удавалось скрыть слезы. Казалось, что скорбит даже природа. Вечерний дождь не стал препятствием для пришедших людей.

«Я благодарю всех жителей г.о. Чехов, которые в эти дни выражали соболезнования семьям погибших и поддерживали всех пострадавших. Я благодарю всех, кто не остался равнодушным к этой трагедии. Всем, кто пришел сегодня почтить память безвинно убиенных людей. Вечная память погибшим. Царствия им Небесного», — рассказал Михаил Собакин.

Михаил Собакин отметил, что многие люди, которые, несмотря на собственный страх и риск погибнуть в любой момент, героически помогали остальным посетителям «Крокус Сити Холла».

«Низкий поклон тем, кто не испугался и не отступил перед лицом опасности, а помогал и спасал людей. Чехов скорбит…», — отметил глава Собакин.

Параллельно акции в городском округе Чехов на здании «Крокус Сити Холл» появилась проекция «Журавли». Под сопровождение музыкальной композиции в исполнении Муслима Магомаева ввысь улетали журавли. Символично, что концертный зал «Крокус» был назван в честь Магомаева. Композитор Ян Френкель перенес на музыку слова стихотворения Расула Гамзатова. Так и появилась песня «Журавли».

Траурные акции прошли в ряде городов России.