Жители округа Котельники во главе с Сергеем Жигалкиным проверили ход строительства школы на 2000 мест

Работа по возведению школы на 2000 мест в городском округе Котельники находится в активной стадии.

Глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин с коллегами и горожанами посетил строительный объект. Подрядчик решил наращивать темпы выполнения работ. В настоящее время на строительной площадке находится 340 специалистов. Завершены работы по гидроизоляции и монтажу монолитного каркаса. Работы по монтажу кровли и остеклению здания подходят к финальному этапу.

Рабочие занимаются отделкой помещений, монтажом инженерных сетей и вентиляции, выполняют фасадные работы.

На объекте обустроен тепловой пункт, проходит опробование систем теплоснабжения. Работы по стяжке полов и устройству внутренних перегородок также подходят к завершению.

Договоры на поставку монтируемого оборудования для инженерных систем уже заключены.

Подходят к завершению работы по технологическим присоединениям к инженерным сетям ресурсоснабжающих организаций, что обеспечит водоснабжение объекта и водоотведение, теплоснабжение и энергоснабжение.

В осмотре принимал участие будущий директор школы. Глава Сергей Жигалкин обсудил с ним вопрос подбора кадров в образовательное учреждение. Ранее для поддержки педагогов в округе ввели дополнительные меры.

Так, учителя-предметники, прибывшие в Котельники из других регионов РФ, получат компенсацию аренды жилого помещения. Супружеской паре преподавателей округ предоставит служебное жилье. Учителям отдельных дисциплин предусмотрена также единоразовая выплата в размере 100 тысяч рублей (подъемные). На дополнительное финансирование могут рассчитывать молодые специалисты.