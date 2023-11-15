Жители округа Пушкинский переехали из аварийных домов в новые квартиры
Фото: [пресс-служба администрации г.о Пушкино]
В октябре в городских округах Московской области из аварийного жилья переселили более 300 человек. По нацпроекту «Жилье и городская среда» было расселено более 140 аварийных помещений. Об этом сообщили в пресс-службе министерства стройкомплекса региона.
Всего удалось расселить 4 387,94 квадратных метра аварийного жилья.
Напомним, что дома, признанные аварийными до 2017 года, расселяют в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в течение 7-10 лет в регионе из аварийного жилья планируют переселить 900 тыс. человек.