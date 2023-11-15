Жители округа Пушкинский смогут оформлять льготные путевки в санатории онлайн

Жители Городского округа Пушкинский смогут получать льготные путевки в электронном виде и компенсацию за самостоятельно оплаченный проезд в санаторий онлайн. Об этом сообщили в министерстве социального развития Московской области.

Как рассказала глава ведомства Людмила Болатаева, одну из самых востребованных услуг сделали максимально удобной для граждан.

«Удобство получения наших госуслуг — большая и приоритетная работа. Теперь три услуги вышли в абсолютно цифровой формат — это льготные путевки, бесплатный проезд и компенсация за самостоятельно оплаченный проезд в санаторий», — добавила министр.

В ведомстве отметили, что раньше для получения путевки заявителю необходимо было приходить в МФЦ или приносить талон для компенсации проезда. Теперь же льготники, получившие путевку в санаторий, автоматически получают талон на бесплатный проезд. Сама электронная путевка будет размещена в личном кабинете.

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