Жители округа Шатура участвуют во Всероссийской акции «Большой этнографический диктант»
Фото: [Пресс-служба администрации г.о.Шатура]
В канун Дня народного единства в стране традиционно запустили IX Всероссийскую просветительскую акцию «Большой этнографический диктант», к которому присоединились и активные жители подмосковной Шатуры.
Для шатурских участников мероприятие развернули в рошальской школе №6 им. А.Ю. Малинина с 1 по 8 ноября. В эти даты им предстоит проверить свой уровень грамотности и знания о народах России, а также получить ценный опыт.
Обратившаяся к жителям Шатуры с приветственным словом замглавы округа Наталья Федорова отметила важность просветительского диктанта и этнографической темы в многонациональной России. Она пожелала участникам успешного написания.
Фото: [Пресс-служба администрации г.о.Шатура]
Отметим, что диктант также проводят в формате онлайн, что позволяет участвовать большему количеству человек. Дистанционно проверить свои силы можно на сайте miretno.ru в даты проведения диктанта. Правила для всех одинаковые: тестовые 30 вопросов, 20 из которых включены общефедеральную часть. Десять вопросов будут посвящены уже конкретному региону. На выполнение заданий и написание дается 45 минут. По итогу выставляются баллы и выдаются сертификаты, которые станут подтверждением текущего уровня этнографических знаний и грамотности.