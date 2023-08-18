Жители Орехово-Зуева присоединились к акции по сбору школьных принадлежностей для детей Донбасса

Члены Общественной палаты округа совместно с «Волонтерами Подмосковья» посетили крупнейший магазин канцтоваров в Орехово-Зуеве, где купили то, что может пригодиться ученикам разного возраста.

Напоминаем, что в настоящее время в Подмосковье проходит акция «Доброе дело школьникам Донбасса», организованная региональным Министерством информационно-социальных коммуникаций. Продлится она до 19 августа. После, все собранная гуманитарная помощь отправится в новые российские регионы — Донецкую и Луганскую Народные Республики.

«Мы регулярно участвуем в таких акциях. Помогаем тем людям, которые сегодня находятся в сложной жизненной ситуации. Помогаем школьникам, которые уже совсем скоро вновь сядут за парты», — рассказала председатель Общественной палаты Орехово-Зуевского городского округа Светлана Тарасова.

Ранее глава региона Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в подмосковные школы пойдет рекордное количество первоклассников.