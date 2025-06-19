Жители Павловского Посада обсудили вопросы благоустройства с Филиппом Ефановым

В ходе обхода были организованы встречи с жителями на улице Южная и улице Зыбина, где поднимались вопросы, касающиеся благоустройства и состояния жилищного фонда.

Фото: [ Пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о. ]

«По улице Южная, дом 46 жителей волнуют вопросы подтопления территории, ямочного ремонта дорожного покрытия и устройства тротуара от детского сада к многоквартирном дому. Дал поручение коллегам из МБУ «Благоустройство» подготовить эскиз планируемой к проведению работ территории, с учетом технического решения в части подтопляемого участка, а также включить данные мероприятия в план комплексного благоустройства на 2026 год» — отметил Филипп Ефанов.

На улице Зыбина, дом №2В, жильцы обратились с вопросами, связанными с необходимостью капитального ремонта и поддержания надлежащего состояния многоквартирного дома.

Фото: [ Пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о. ]

«Дом 1957 года, проработаем с коллегами из администрации и управляющей компании наиболее комфортные для жителей варианты решения вопроса» — сказал Филипп Александрович.

Для оперативного решения вопросов жителей, администрация округа напоминает о возможности обращения на Горячую линию Главы округа по телефону 2-99-03, а также о возможности записи на личный прием по телефону 2-99-05.