Жители Павловского Посада приглашаются на День донора крови

В Павловском Посаде пройдет традиционное мероприятие – День донора крови, где каждый желающий сможет внести свой вклад в спасение жизней.

22 мая с 9 утра до полудня открыта возможность добровольной сдачи крови. Для максимального удобства жителей, процедура будет проходить в Доме культуры «Октябрь», расположенном в самом центре города (г. Павловский Посад, ул. Герцена, д. 15). Это место легкодоступно – находится в пешей доступности от автобусных остановок, автовокзала и железнодорожной станции.

К участию приглашаются все совершеннолетние граждане, старше 18 лет, при отсутствии медицинских противопоказаний. Перед сдачей крови рекомендуется соблюдать специальную диету для доноров. Для участия необходимо иметь при себе паспорт и документ, удостоверяющий личность (СНИЛС).

По всем вопросам можно обращаться по телефону кабинета переливания крови Павлово-Посадской больницы: 8 (49643) 2-23-39.

Важно: участие в акции доступно лицам старше 18 лет.