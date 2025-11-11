Жители Павловского Посада пришли на прием к Белоусову обсудить коммунальные проблемы

В Павлово-Посадском городском округе состоялся личный прием граждан, который провел заместитель главы администрации Александр Белоусов. На прием обратилось четыре жителя с вопросами, касающимися жилищно-коммунального хозяйства и восстановления жилья после пожаров.

Первое обращение касалось организации отопления и газоснабжения в доме, пострадавшем от пожара. Белоусов поручил направить запрос в управляющую компанию для проработки вариантов решения проблемы.

По вопросу капитального ремонта кровли заместитель главы сообщил, что по указанному адресу проведение работ запланировано на 2027 год.

Пожилая жительница попросила организовать вывоз строительного мусора, оставшегося после пожара. Вопрос включен в план работ на 2026 год.

Еще одна семья пожаловалась на подрядчика, который, по их словам, допустил нарушения при проведении капремонта кровли. По поручению Александра Белоусова ответственным специалистам предстоит направить обращение в Фонд капитального ремонта Московской области.

По всем вопросам администрация округа обеспечит обратную связь с заявителями и информирует их о принятых мерах.