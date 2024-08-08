Жители Павловского Посада присоединились к всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка»

В городском парке прошло увлекательное спортивное мероприятие с участием сотрудников местной полиции. Оно состоялось в рамках общероссийской акции МВД России «Зарядка со стражем порядка». Ее цель – привлечь внимание подростков к здоровому образу жизни.

В спортивной зарядке приняли участие молодежь из организации «Движение первых», активисты «Молодой Гвардии» и просто неравнодушные жители округа. Стражи порядка не только провели разминку, но и продемонстрировали ребятам несколько интересных приемов. Данное мероприятие призвано воспитать патриотизм у подрастающего поколения. Также участники могут познакомиться с особенностями службы в полиции.

Всероссийская акция «Зарядка со стражем порядка» проводится накануне Дня физкультурника. Благодаря ей можно получить заряд бодрости и хорошего настроения, а еще стать здоровее и обрести новых знакомых.

Не секрет, что выполнение даже самых простых упражнений в течение недолгого времени станет отличным началом любого дня. Так что теперь остается надеяться на то, что участники «Зарядки со стражем порядка» будут делать их каждое утро!