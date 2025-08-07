Жители Павловского Посада с энтузиазмом и радостью провели вечер среды в Городском парке

Среда, обычно воспринимаемая как самая сложная часть рабочей недели, в Городском парке Павловского Посада преобразилась в яркий и праздничный день.

6 августа, благодаря мероприятию «Танцуем в парке» и азартным играм в настольный теннис, парк привлек большое количество жителей Павлово-Посадского городского округа, желающих активно провести время. В развлекательных активностях приняли участие люди разных поколений – от самых маленьких до старшего поколения.

Зажигательную танцевальную программу для посетителей парка подготовила опытный тренер по Zumbе Наталья Синюта. В спортивной зоне царила атмосфера состязания, где проходили любительские турниры по настольному теннису. Для тех, кто предпочитает интеллектуальный досуг, в уютных беседках парка были организованы увлекательные мастер-классы и возможность поиграть в дженгу.

«Подобные насыщенные события стали прекрасной возможностью для жителей Павловского Посада сблизиться, разделить радость от праздника и открыть для себя новые интересы», - подчеркнула директор Городского парка Ольга Петренко.

Организаторы планируют продолжить эту успешную инициативу и в дальнейшем, расширяя разнообразие предлагаемых мероприятий.