Жители Подмосковья активно вносят предложения в Народную программу «Единой России»

Партия «Единая Россия» начала подготовку нового программного документа с целями и задачами на следующие пять лет. Свои предложения в Народную программу активно вносят жители Подмосковья.

В числе предложенных инициатив — создание безбарьерной среды для маломобильных граждан, расширение круга получателей «Социальной ипотеки» и обустройство территорий.

Руководитель Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Ленинского округа Людмила Лернер отметила, что при расселении ветхого и аварийного жилья зачастую не учитываются запросы маломобильных граждан и семей с детьми-инвалидами. Она предложила включить в Народную программу норму, согласно которой квартиры маломобильным гражданам должны предоставляться только на нижних этажах или в домах с доступной средой.

Жительница Ленинского округа Юлия Одинцова предложила обустроить Тимоховский парк. Учитель начальных классов из Химок Светлана Караева предложила расширить круг получателей «Социальной ипотеки» — сейчас ее могут получить лишь педагоги по отдельным предметам. Она пояснила, что Химки граничат с Москвой, и отток кадров идет именно в столицу. Расширить перечень предметников, меньше учителей будут уезжать, сказала она.

В партии отметили, что все предложения жителей будут проанализированы. О формировании новой Народной программы партия объявила в конце февраля.