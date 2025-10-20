Жители Подмосковья чаще выбирают электронные больничные вместо бумажных

В 2025 году Отделение Социального фонда России по Москве и Московской области продолжает активно оплачивать электронные больничные листы. С начала года жителям региона перечислено более ₽6,9 млн выплат на общую сумму свыше ₽106 млн.

Электронный формат больничных действует в России с 2022 года и полностью заменил бумажные листки нетрудоспособности. Теперь пациентам не нужно передавать справку работодателю — все данные поступают напрямую в информационную систему СФР и отражаются в личном кабинете на портале госуслуг. Там можно проверить дату открытия больничного, продление, закрытие и сумму начислений.

Если лечение проходит амбулаторно, сведения о больничном направляются работодателю сразу после его открытия. При госпитализации данные поступают после закрытия больничного листа. Работнику при этом следует уведомить работодателя о нахождении на лечении для корректного учета рабочего времени.

В 2025 году изменились размеры пособий по временной нетрудоспособности и по беременности и родам. Максимальная выплата за один календарный день составляет ₽5673,97, минимальная — ₽737,75. Сумма определяется исходя из среднего заработка за два предшествующих года, страхового стажа и продолжительности болезни.

При стаже до пяти лет выплата составляет 60% от заработка, от пяти до восьми лет — 80%, а при стаже более восьми лет — 100%. Уход за ребенком до 7 лет оплачивается полностью, независимо от стажа.

Если заработок меньше МРОТ или страховой стаж менее шести месяцев, расчет производится исходя из минимального размера оплаты труда — ₽22 440. В этом случае минимальная сумма выплаты за день составляет ₽737,75. Первые три дня болезни оплачиваются работодателем, остальные — Социальным фондом. По уходу за больным членом семьи выплаты производятся СФР с первого дня. Средства перечисляются в течение 10 рабочих дней после поступления необходимых сведений.

