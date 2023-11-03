Жители Подмосковья еще могут отдать свой голос за «народного доктора»

Уже более сорока пяти тысяч голосов отдали жители Подмосковья на голосовании за «народного доктора». Об этом рассказали в региональном Министерстве здравоохранения.

Напоминаем, что данное голосование стартовало в регионе в начале октября. Жители Подмосковья выбирают лучшего детского и взрослого врача любой специальности.

В конкурсе участвуют более двадцати пяти тысяч медицинских специалистов. Голосование завершится уже через три дня. По его итогам будут определены лучшие детский и взрослый врачи. Они получат денежные призы.

Ранее глава Московской области Андрей Воробьев отметил, что всех медиков, работающих на скорой помощи, застраховали.