Жители Подмосковья этой ночью могли наблюдать северное сияние

Лучше всего северное сияние было видно жителям деревни Взгляднево под Сергиевым Посадом — недалеко от источника «Гремячий ключ», сообщило РИАМО.

Очевидцы редкого природного явления снимали происходящее на фото и видео, а затем делились снимками в социальных сетях.

Северное сияние — это атмосферное оптическое явление, которое возникает при взаимодействии магнитосферы Земли с заряженными частицами солнечного света.

Как предупреждали ранее метеорологи, в средних широтах накануне поздно вечером и ночью северное сияние возникло из-за мощной магнитной бури.

Фото: [ Дарья Леонова/РИАМО ]

Ранее астроном Артем Абунин предупредил об опасности магнитной бури уровня G4.