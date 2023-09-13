Жители Подмосковья этой ночью могли наблюдать северное сияние
Фото: [Дарья Леонова/РИАМО]
Жителям Подмосковья минувшей ночью посчастливилось наблюдать уникальное природное явление — северное сияние.
Лучше всего северное сияние было видно жителям деревни Взгляднево под Сергиевым Посадом — недалеко от источника «Гремячий ключ», сообщило РИАМО.
Очевидцы редкого природного явления снимали происходящее на фото и видео, а затем делились снимками в социальных сетях.
Северное сияние — это атмосферное оптическое явление, которое возникает при взаимодействии магнитосферы Земли с заряженными частицами солнечного света.
Как предупреждали ранее метеорологи, в средних широтах накануне поздно вечером и ночью северное сияние возникло из-за мощной магнитной бури.
Фото: [Дарья Леонова/РИАМО]
Ранее астроном Артем Абунин предупредил об опасности магнитной бури уровня G4.